Leag errichtet 17-Megawatt-Solarpark südlich von Leipzig

Leipzig.

Das Energieunternehmen Leag hat in Böhlen bei Leipzig eine Photovoltaik-Anlage fertiggestellt. Der 17-Megawatt-Solarpark nahe des Kraftwerks Lippendorf wurde zusammen mit dem Unternehmen "EP New Energies GmbH" (EPNE) entwickelt und umgesetzt, wie die Leag am Mittwoch mitteilte. "Wir freuen uns, dass das Areal der ehemaligen IAA Böhlen eine besonders nachhaltige Nutzung erfährt", sagte Leag-Vorstandsvorsitzender Thorsten Kramer.