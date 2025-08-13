Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Burkhard Jung will 20 Kinder aus dem Gazastreifen in Leipzig aufnehmen.
Burkhard Jung will 20 Kinder aus dem Gazastreifen in Leipzig aufnehmen. Bild: dpa/ IMAGO/Anadolu Agency
Sachsen
Leben bald Kinder aus Gaza in Leipzig?
Redakteur
Von Luisa Ederle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Fünf deutsche Städte wollen jeweils 20 Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. Leipzig beteiligt sich als einzige Stadt im Osten. Die CDU stellt hier eine Bedingung.

Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) will 20 Kinder aus dem Gazastreifen aufnehmen. In einem offenen Brief forderte er gemeinsam mit den Stadtoberhäuptern von Düsseldorf, Bonn, Kiel und Hannover Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU) und Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) auf: "Helfen Sie uns, zu helfen." Die fünf...
