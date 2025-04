Liebe Leserinnen, liebe Leser,



wer sich mit dem Thema Lebensadern befasst, kommt um eine Frage nicht herum: Wo ist das Streckennetz in Sachsen länger? Bei den Bundesstraßen oder bei der Eisenbahn? Die richtige Antwort ist: Mit 2500 Kilometern ist das öffentliche Eisenbahnnetz im Freistaat Sachsen um fast 200 Kilometer länger als das Netz der Bundesstraßen. Die Autobahnen bringen es da im Freistaat nur auf 567 Kilometer. Was beide verbindet? Autobahnen und Eisenbahnen sind auch heute noch unsere wichtigsten Lebensadern, da trifft es sich gut, dass es vermutlich der Bauingenieur Robert Friedrich Otzen war, der 1929 vorschlug, den Begriff Autobahn als Analogie zur Eisenbahn zu verwenden.



Blättern Sie in unseren Beilagen zum Thema „Lebensadern in der Region“. Dabei wünsche ich Ihnen viel Vergnügen.

Ihr Christian Wobst



