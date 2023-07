Lebenslange Haftstrafe wegen Mordes an Prostituierter

Leipzig.

Wegen Mordes an einer Prostituierten in Leipzig ist ein 43 Jahre alter Mann zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Es sei zweifelsfrei erwiesen, dass der Mann die 31-Jährige im vorigen Herbst in einem Hotel mit mehreren Stichen in den Hals und den Oberkörper heimtückisch getötet habe, urteilte das Landgericht Leipzig am Dienstag. Der 43-Jährige hatte sich in seinem letzten Wort zu der Tat bekannt und auch Bedauern geäußert.