Leck im Dieseltank sorgt für Sperrung auf A4

Ein Leck im Dieseltank eines Lastwagens hat am Samstagnachmittag für eine Sperrung auf der Autobahn 4 an den Anschlussstellen Burkau und Uhyst gesorgt. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, fuhr ein 52-Jähriger mit einem Sattelzug zwischen Dresden und Görlitz womöglich über ein auf der Fahrbahn befindliches Metallteil. Dabei soll der Unterfahrschutz des Fahrzeugs beschädigt worden sein. Durch ein Leck habe sich laut Polizei "Dieselkraftstoff teilweise auf beiden Fahrspuren über eine Länge von circa drei Kilometer verteilt".

Nach ersten Einschätzungen der Autobahnmeisterei sei der Fahrbahnbelag so stark beschädigt worden, dass er erneuert werden muss. Der Sachschaden wird derzeit auf insgesamt 200.000 Euro geschätzt. Die A4 blieb an der Unfallstelle bis 23.00 Uhr voll gesperrt. Nach intensiven Reinigungsmaßnahmen wurden die Fahrspuren schließlich wieder freigegeben. Bis zur nächsten Begutachtung wurde im Bereich der Gefahrenstelle die Höchstgeschwindigkeit zunächst auf 60 Kilometer pro Stunde reduziert. (dpa)