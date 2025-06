Leeres Gebäude in Flammen: Polizei vermutet Brandstiftung

Ein leerstehendes Bahnhofsgebäude hat am Freitag in Dresden gebrannt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus und beziffert den Sachschaden.

Dresden.

Nach dem Brand eines leerstehenden Bahnhofsgebäudes in Dresden ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung. Bei dem Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von 200.000 Euro, wie die Polizei Dresden mitteilte. Das Gebäude in der Leipziger Vorstadt stand am Freitag in Flammen, es war einsturzgefährdet und zugewuchert. Anwohner wurden vor der starken Rauchentwicklung gewarnt. Die Feuerwehr löschte die Flammen von außen mit Hilfe einer Drohnenstaffel. Der Einsatz dauerte mehrere Stunden. (dpa)