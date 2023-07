Leiche nach Brand in Wohnhaus im Landkreis Görlitz gefunden

Rietschen.

Nach einem Brand in einem Wohnhaus in Rietschen im Landkreis Görlitz ist in der Nacht zum Donnerstag ein toter Mann entdeckt worden. Die Identität des Mannes sei derzeit noch unbekannt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Zimmer im Erdgeschoss in Flammen. Ein großes Feuerwehr-Aufgebot war vor Ort und löschte den Brand. Die Brandursache wird noch untersucht. Auch die Schadenhöhe war zunächst unbekannt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung darüber berichtet. (dpa)