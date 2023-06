Leiche von 48-Jähriger in Zwenkauer See gefunden

Polizeitaucher haben in einem See bei Leipzig die Leiche einer 48-Jährigen gefunden. Die Frau sei seit Donnerstag vermisst worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Am Nachmittag sei der leblose Körper im Zwenkauer See gefunden worden. Weil an dem Gewässer persönliche Gegenstände der Frau gefunden wurden, hatte sich die Suche auf diesen Bereich konzentriert. Zu den genauen Umständen ermittelt die Polizei noch. Die Frau stammte aus dem Landkreis Leipzig. (dpa)