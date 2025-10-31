Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Feuer ist im Dachgeschoss eines Hauses in Leipzig ausgebrochen. (Symbolbild)
Ein Feuer ist im Dachgeschoss eines Hauses in Leipzig ausgebrochen. (Symbolbild)
Sachsen
Leichenfund bei Feuer in Leipziger Wohnhaus
Im Dachgeschoss eines Hauses in Leipzig bricht am Morgen ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten finden Rettungskräfte eine Leiche. Nun stehen die Ermittler vor vielen Fragen.

Leipzig.

Bei Löscharbeiten in einem Reihenhaus in Leipzig haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Die Identität der Person sei noch unklar ebenso wie die genauen Todesumstände, informierte eine Sprecherin der Polizei. 

Ein Feuer sei am Morgen im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Wie es dazu kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Genauere Erkenntnisse sollen Untersuchungen eines Brandursachenermittlers bringen. Die Höhe des Schadens war ebenfalls vorerst nicht zu beziffern. (dpa)

