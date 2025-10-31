Leichenfund bei Feuer in Leipziger Wohnhaus

Im Dachgeschoss eines Hauses in Leipzig bricht am Morgen ein Feuer aus. Bei den Löscharbeiten finden Rettungskräfte eine Leiche. Nun stehen die Ermittler vor vielen Fragen.

Leipzig. Bei Löscharbeiten in einem Reihenhaus in Leipzig haben Rettungskräfte eine Leiche geborgen. Die Identität der Person sei noch unklar ebenso wie die genauen Todesumstände, informierte eine Sprecherin der Polizei.

Ein Feuer sei am Morgen im Dachgeschoss des Hauses ausgebrochen. Wie es dazu kam, konnte die Polizei noch nicht sagen. Genauere Erkenntnisse sollen Untersuchungen eines Brandursachenermittlers bringen. Die Höhe des Schadens war ebenfalls vorerst nicht zu beziffern. (dpa)