Leichter Rückgang bei Fällen von Kindeswohlgefährdung

Kamenz.

In Sachsen hat es im vergangenen Jahr acht Prozent weniger Verfahren zur Einschätzung des Kindeswohls gegeben als im Vorjahr. Die Jugendämter in Sachsen prüften insgesamt 7940 Verfahren. In 1355 Fällen (17 Prozent) sei eine eindeutige, akute Kindeswohlgefährdung festgestellt worden, teilte das Statistische Landesamt am Mittwoch in Kamenz mit. In 1419 Fällen konnte eine latente Gefährdung nicht ausgeschlossen werden. Dem Statistikamt zufolge waren das zusammen 647 Fälle weniger als im Vorjahr.