Leihe perfekt: Simons spielt kommende Saison für Leipzig

Leipzig.

Der niederländische Fußball-Nationalspieler Xavi Simons läuft in der kommenden Saison für RB Leipzig auf. Der 20-Jährige wird vom französischen Meister Paris Saint-Germain für ein Jahr ausgeliehen. Das gaben der deutsche Pokalsieger und PSG am Mittwoch bekannt. "Er gehört auf seiner Position im offensiven Mittelfeld in seiner Altersklasse zu den besten Spielern im europäischen Fußball und bringt alles mit, um mit seiner individuellen Klasse auch in der Bundesliga für Furore zu sorgen", sagte Leipzigs Sport-Geschäftsführer Max Eberl. Und PSG wünschte "Xavi eine tolle Saison mit RB Leipzig".