Leipzig-Coach Löw erwartet Stuttgart "messerscharf"

Die Saisonziele hat RB Leipzig alle verfehlt. Nun bleibt nur noch ein Trostpflaster mit dem Erreichen der Conference League. Ein wichtiger Spieler ist zurück im Kader.

Unabhängig vom DFB-Pokalfinale eine Woche später in Berlin erwartet Zsolt Löw den VfB Stuttgart im Bundesliga-Saisonfinale mit voller Stärke. "Ich erwarte ein Stuttgart, was messerscharf ist, ich erwarte Stuttgart supermotiviert, mit viel Qualität im Kader und auf dem Platz. Ich hoffe, dass wir die nötige Energie auf den Platz bringen können", sagte RB Leipzigs Interimstrainer vor dem Saisonfinale an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). Löw betonte, die Leipziger haben ein "klares Ziel, ein sauberer Abschluss und sich mit einem Sieg von den Fans zu verabschieden".