Leipzig erhält 125 Millionen Euro für soziale Projekte

Steigende Einwohnerzahlen, wachsender Druck: Leipzig bekommt erstmals ein Direktdarlehen der Europaratsbank. Damit sollen unter anderem Schulen und Unterkünfte für Bedürftige ausgebaut werden.

Leipzig. Für den Ausbau der sozialen Infrastruktur soll die Stadt Leipzig ein Darlehen in Höhe von 125 Millionen Euro von der Entwicklungsbank des Europarats (CEB) erhalten. Die entsprechende Vereinbarung wurde von Finanzbürgermeister Torsten Bonew (CDU) und CEB-Vizegouverneur Johannes Böhmer unterzeichnet, wie die Entwicklungsbank mitteilte. Mit dem Geld sollen die Bildungsinfrastruktur sowie temporäre Unterkünfte für Geflüchtete und obdachlose Menschen ausgebaut und modernisiert werden.

Demnach handelt es sich hierbei um das erste direkte Darlehen der Bank an die Stadt. Geplant sind unter anderem Neubauten und Sanierungen von Schulen in sozial benachteiligten Stadtteilen. Insgesamt sollen mehr als 8.400 Schülerinnen und Schüler davon profitieren. Zudem sollen auch Plätze zur Unterbringung von Geflüchteten geschaffen werden.

Nach Angaben der Leipziger Stadtkämmerei wurde ein umfassendes Paket an Maßnahmen und Investitionen geschnürt, das mit den bereitgestellten Mitteln finanziert werden soll. Besonders hervorzuheben seien dabei unter anderem Projekte an der neuen Gemeinschaftsunterkunft in Kleinzschocher sowie an der Brüder-Grimm-Grundschule.

Wachstum stellt Stadt vor soziale Bewährungsprobe

Leipzigs Bevölkerung ist den Angaben zufolge seit 2010 um rund 25 Prozent gewachsen. Die steigenden Einwohnerzahlen stellen die Stadt vor große Herausforderungen, insbesondere im Bildungsbereich und bei der Unterbringung vulnerabler Gruppen. Die CEB sieht in dem Projekt nach eigenen Angaben einen wichtigen Beitrag zur sozialen Infrastruktur in einer wachsenden, vielfältigen Stadt.

Bereits zuvor hatte die Bank mit Leipziger Einrichtungen wie der Wohnungs- und Baugesellschaft und dem Städtischen Klinikum St. Georg zusammengearbeitet.

Die Entwicklungsbank im Wandel der Zeit

Der Europarat mit Sitz in Straßburg wacht über die Einhaltung der Menschenrechte in seinen 46 Mitgliedsstaaten. Seine Entwicklungsbank wird von 43 der Staaten finanziert, darunter Deutschland. Sie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, um Flüchtlingsprojekte zu finanzieren. Heute unterstützt sie unter anderem mit Darlehen nachhaltiges Wachstum, die Integration von Flüchtlingen und Projekte zum Klimaschutz. (dpa)