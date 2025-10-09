Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Gedenken zum 36. Jahrestag der friedlichen Revolution. (Archivbild)
Gedenken zum 36. Jahrestag der friedlichen Revolution. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Leipzig gedenkt der friedlichen Revolution vor 36 Jahren
Am 9. Oktober erinnert Leipzig jedes Jahr an die friedliche Revolution 1989. Diesmal steht am Abend noch ein besonderes Ereignis an.

Leipzig.

Die Stadt Leipzig feiert den 36. Jahrestag der friedlichen Revolution 1989. Den Auftakt des Gedenkens machte am Nachmittag das traditionelle Friedensgebet in der Nikolaikirche. Die Menschen, unter ihnen Bürgerrechtler aus dem Herbst '89, strömten zahlreich in das Gotteshaus. Mit dabei war auch die in Georgien geborene Autorin Nino Haratischwili. Sie sollte in Anschluss an das Friedensgebet eine Rede zur Demokratie halten. Am Abend stand das Lichtfest mit künstlerischen Installationen in der Innenstadt an. 

Zudem sollte der Grundstein für das lange geplante Freiheits- und Einheitsdenkmal gelegt werden. Für fünf Millionen Euro wird ein Teil des Wilhelm-Leuschner-Platzes zu einem parkähnlichen Gelände mit 50 weißen Skulpturen umgestaltet. Der Beschluss des Bundestags für ein solches Denkmal war schon 2008 gefallen, doch die Umsetzung hat sich viele Jahre lang verzögert. (dpa)

