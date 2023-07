Leipzig/Halle und Dresden: Zahl der Fluggäste wächst weiter

Leipzig/Dresden.

Buchungen für Ferienflieger unter anderem nach Spanien, in die Türkei sowie nach Ägypten haben den Flughäfen Leipzig/Halle und Dresden im ersten Halbjahr kräftige Zuwächse beschert. An beiden Flughäfen zusammen seien insgesamt mehr als 1,2 Millionen Fluggäste gezählt worden, teilte die Mitteldeutsche Flughafen AG am Freitag mit. Dies entspreche einem Plus von 39,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.