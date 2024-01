Leipzig hofft auf Befreiungsschlag für Galeria Kaufhof

Die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof stellt zum dritten Mal einen Insolvenzantrag. Schon wieder müssen Mitarbeiter um ihre Stelle bangen. Ein Aus wäre aber auch ein Verlust für die Innenstadt.

Leipzig.

Die Stadt Leipzig hofft auf das Überleben der Galeria-Kaufhof-Filiale in Leipzig. Eine Schließung wäre ein großer Verlust für die Innenstadt, teilte die Stadtverwaltung auf Anfrage mit. Die Filiale sei das letzte große Kaufhaus mit Vollsortiment in Leipzig. Zudem würden viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihre Anstellung verlieren. Die Stadt hofft demnach auf einen Befreiungsschlag in Form eines Eigentümerwechsels.