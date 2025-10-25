Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig holten im Kellerduell beim Bergischen HC ein Unentschieden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig holten im Kellerduell beim Bergischen HC ein Unentschieden. Bild: Hendrik Schmidt/dpa
Sachsen
Leipzig holt Remis nach Aufholjagd beim Bergischen HC
Den Leipziger Bundesliga-Handballern bleibt auch im Kellerduell beim Bergischen HC der erste Saisonsieg verwehrt. Eine starke kämpferische Leistung bringt aber zumindest einen Punkt.

Wuppertal.

Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Das Team von Trainer Raul Alonso sicherte sich beim 28:28 (15:14) im Kellerduell beim Bergischen HC nach langem Rückstand aber zumindest einen Punkt. Lucas Krzikalla war mit neun Toren der beste Werfer des SC DHfK, der mit 2:18 Punkten weiter hinter dem BHC (3:17) am Tabellenende rangiert.

Die Gastgeber fanden im Angriff schnell ihren Rhythmus und führten nach elf Minuten mit 7:5. In der Folge packten die Leipziger in der Defensive deutlich besser zu und gingen in einer kampfbetonten Partie beim 13:12 (28. Minute) erstmals in Führung.

In den zweiten Durchgang startete der BHC mit mehr Energie und setzte sich bis zur 44. Minute auf 22:19 ab. Diese Führung behauptete der BHC lange, tat sich gegen die 5:1-Abwehr der Gäste aber zunehmend schwer. In den letzten vier Minuten holten die Leipziger einen Zwei-Tore-Rückstand auf, 37 Sekunden vor Schluss traf Tom Koschek zum Endstand. (dpa)

