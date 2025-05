Leipzig kassiert Heimniederlage - Witzke verletzt

Die Leipziger Handballer können ihren Aufwärtstrend in der Bundesliga nicht bestätigen. Gegen den HSV Hamburg sind sie chancenlos – auch weil ein Leistungsträger früh ausfällt.

Leipzig. Die Handballer des SC DHfK Leipzig haben in der Bundesliga den dritten Sieg nacheinander verpasst. Das Team von Trainer Runar Sigtryggsson verlor vor heimischer Kulisse gegen den HSV Hamburg mit 25:29 (11:15). Andri Runarsson war vor 4.681 Zuschauern mit sechs Toren bester Werfer für die Sachsen, die mit 21:39 Punkten unverändert auf Platz zwölf rangieren.

Leipzig startete fahrig in die Partie und geriete schnell mit 3:7 (11. Minute) in Rückstand, was Sigtryggsson früh zur ersten Auszeit zwang. Danach stabilisierten sich die Gastgeber zwar in der Abwehr, das Angriffsspiel blieb aber weiterhin sehr statisch. Dabei litt der SC DHfK auch unter dem Ausfall von Nationalspieler Luca Witzke, der sich in der 15. Minute bei der Landung nach einem Sprungwurf verletzte. Zudem zeigte der Ex-Leipziger Mohamed El-Tayar im Hamburger Tor mit acht Paraden in der ersten Hälfte eine starke Leistung.

Auch nach dem Wechsel agierten die Gäste griffiger und zogen auf 19:13 (37.) davon. Die Leipziger bewiesen zwar Kampfgeist und arbeiteten sich in der Schlussphase mehrmals auf drei Treffer heran, ernsthaft gefährden konnten sie den verdienten Hamburger Erfolg aber nicht mehr. So blieb die einzige gute Nachricht aus Leipziger Sicht an diesem Abend die vorzeitige Vertragsverlängerung von Staffan Peter. Der 21-jährige Rechtsaußen unterschrieb bis 2028. (dpa)