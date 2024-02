Leipzig möglicher Finalspielort der Conference League

Im Mai wird bei der UEFA über die Final-Orte der Europa Conference League entschieden. Leipzig ist als Kandidat für 2026 und 2027 dabei.

Leipzig.

In Leipzig könnte mittelfristig ein Finale im Europapokal stattfinden. Der Deutsche Fußball-Bund hat sich mit der Messestadt um die Ausrichtung der Endspiele in der Conference League 2026 und 2027 beworben. Das gaben Bundesligist RB Leipzig und der DFB am Mittwoch bekannt. Der Dachverband reichte die Bewerbungsunterlagen auch für weitere Endspiele an anderen Orten bei der UEFA in Nyon fristgerecht eingereicht.