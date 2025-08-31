Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Leipzig trifft im DFB-Pokal auf Energie Cottbus. Bild: Jan Woitas/dpa
Markus Fiedler muss mit Magdeburg nach Illertissen. Bild: Andreas Gora/dpa
Leipzig trifft im DFB-Pokal auf Energie Cottbus. Bild: Jan Woitas/dpa
Markus Fiedler muss mit Magdeburg nach Illertissen. Bild: Andreas Gora/dpa
Sachsen
Leipzig muss nach Cottbus - Magdeburg mit Losglück
Sowohl RB Leipzig als auch der 1. FC Magdeburg erwischen vermeintlich einfache Gegner in der 2. Runde des DFB-Pokals. Vor allem der FCM sollte aber gewarnt sein.

Dortmund.

Auf RB Leipzig wartet in der zweiten Runde des DFB-Pokals ein hitziges Ost-Duell. Der Fußball-Bundesligist muss bei Drittligist Energie Cottbus ran. Letztmalig konnte Leipzig 2023 den prestigeträchtigen Wettbewerb gewinnen.

"Ein Auswärtsspiel in Cottbus ist eine echte Herausforderung. Energie hat eine gute Mannschaft und wird mit den Fans im Rücken alles dafür tun, uns das Leben schwer zu machen. Genau das macht den Pokal so spannend. Wir wissen um die Aufgabe und werden hochkonzentriert auftreten, um uns in dieser Atmosphäre durchzusetzen und die nächste Runde zu erreichen", sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer. 

Magdeburg trifft auf Regionalligisten 

Zweitligist 1. FC Magdeburg erwischte ebenfalls ein vermeintlich leichtes Los und trifft auf Regionalligist FV Illertissen. Der FCM, der beim 3:1 zum Auftakt gegen Saarbrücken wenig Mühe hat, sollte allerdings gewarnt sein. Denn Illertissen sorgte mit einem Sensationssieg über den 1. FC Nürnberg schon in der ersten Runde für eine Überraschung.

Die zweite Runde ist für den 28. und 29. Oktober angesetzt. Das Achtelfinale folgt Anfang Dezember. Das Endspiel im Berliner Olympiastadion steigt am 23. Mai 2026. (dpa)

