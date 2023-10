Leipzig-Trainer Rose überrascht mit Seiwald: City mit Silva

Leipzig.

RB Leipzigs Trainer Marco Rose überrascht in der Champions League gegen Manchester City mit Nicolas Seiwald in der Startelf. Der bisher kaum eine Rolle spielende Neuzugang aus Salzburg rückt für Spielmacher Kevin Kampl ins zentrale Mittelfeld. Der Routinier, der nach dem 2:2 gegen Bayern München über Hüftprobleme geklagt hatte, sitzt gegen den Titelverteidiger am Mittwochabend zunächst nur auf der Bank. Hinten rechts ersetzt Lukas Klostermann erwartungsgemäß den verletzten Benjamin Henrichs.