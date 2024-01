Leipzig verzichtet auf weitere Winter-Transfers

Mit neuen Spielern will RB Leipzig nicht aus der Ergebniskrise. Für den Sportdirektor wäre das nur ein unnötiger Reflex.

Leipzig.

Trotz des Fehlstarts ins neue Jahr mit zwei Niederlagen nacheinander will Fußball-Bundesligist RB Leipzig nicht noch einmal auf dem Transfermarkt aktiv werden. "Das wäre zu einfach, dass man in diese Schublade greift, wenn man die Spiele nicht gewinnt", sagte Sportdirektor Rouven Schröder nach dem 2:3 am Samstagabend gegen Bayer Leverkusen. Die Mannschaft sei stark genug, man habe einen guten Kader. "Sie braucht jetzt ein Erfolgserlebnis."