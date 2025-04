Leipzig will in Gladbach Jubiläen abarbeiten

Borussia Mönchengladbach ist ein Lieblingsgegner von RB Leipzig. Im Borussia Park wollen sich die Sachsen mit mehreren Jubiläen selbst beschenken.

Leipzig. RB Leipzig kann mit dem Realisieren mehrerer Jubiläen im Kampf um einen Champions League-Platz in der Fußball-Bundesliga einen Konkurrenten auf Abstand halten. Im 150. Auswärtsspiel der Leipziger in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach am Samstag (15.30 Uhr/Sky) könnte RB-Trainer Marco Rose im Erfolgsfall seinen 50. Sieg in der Bundesliga im 90. Spiel an der Seitenlinie der Rasenballsportler feiern.

Lois Openda würde sich im 60. Bundesligaeinsatz sicher über einen Treffer als Jubiläumsgeschenk freuen, Stürmerkollege Benjamin Sesko würde sich mit einem Tor - seinem dann 25. in der Liga - selbst beschenken. Auch die Statistik spricht für die Sachsen, die in den bisherigen 17 Duellen zehnmal als Sieger den Platz verließen und nur dreimal als Verlierer. Vier Unentschieden gab es, zuletzt in der Hinrunde beim torlosen Remis in Leipzig.

Zudem kassierte Leipzig seit vier Spielen kein Gladbacher Tor mehr. Zu einem Lieblingsgegner ist Gladbach in den vergangenen Jahren geworden. Mit 0,76 Punkten im Durchschnitt hat Gladbach sowenig Punkte wie kaum ein anderer Bundesligist gegen Leipzig gesammelt.