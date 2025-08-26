Leipzig-Zugang Rômulo legt Fokus auf Heidenheim

Die herbe Niederlage zum Auftakt in München hat Leipzigs Zugang Rômulo abgehakt. Der Stürmer will seine Erfolgsserie aus der Türkei in die Bundesliga übertragen.

Leipzig. Zugang Rômulo von RB Leipzig glaubt an eine schnelle Integration in seine Mannschaft und der Fußball-Bundesliga. "Anderes Land, andere Kultur, anderer Fußball. Aber ich habe hier ein gutes Team vorgefunden und bin überzeugt, dass ich mich schnell an den Spielstil gewöhne", sagte der 23 Jahre alte Brasilianer nach dem Trainingsauftakt vor dem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr/Sky).

Die 0:6-Klatsche bei Meister Bayern München zum Auftakt der neuen Bundesliga-Spielzeit hat der vom türkischen Erstligisten Göztepe Izmir gekommene Angreifer abgehakt. Er legt den Fokus stattdessen auf den kommenden Gegner: "Egal ob Bayern oder Heidenheim – wir stehen jedes Spiel unter Druck und müssen unsere Leistung bringen."

Rômulo: "Bin bereit, wenn ich gebraucht werde"

Anders hat Rômulo die türkische Süperlig wahrgenommen, in der er in der vergangenen Spielzeit 13 Tore in 29 Spielen erzielt und zudem 9 Vorlagen beigesteuert hatte. In der Türkei gäbe es vier, fünf Topclubs, "hier ist auch das Niveau der Mannschaften hinter den Großen sehr hoch".

Tore will der kantige Angreifer aber auch für Leipzig beisteuern, am liebsten gleich am kommenden Samstag. Egal, ob der Neuzugang von Beginn an auflaufen darf oder wie in München eingewechselt wird: "Ich bin bereit, wenn ich gebraucht werde." (dpa)