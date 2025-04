Leipziger Buchmesse öffnet für das Publikum

Die Leipziger Buchmesse lädt die Literaturfans zum Frühlingsfest der Branche. Am ersten Messetag steht die Verleihung des Preises der Leipziger Buchmesse im Mittelpunkt.

Leipzig.

Die Leipziger Buchmesse öffnet an diesem Donnerstag (10.00 Uhr) ihre Türen für die Besucherinnen und Besucher. Bis zum Sonntag präsentieren 2.040 Aussteller aus 45 Ländern ihre Neuheiten rund ums Buch. Als Gastland ist in diesem Jahr Norwegen dabei. Bei der Messe und dem dazugehörigen Lesefestival "Leipzig liest" sind zahlreiche Autorinnen und Autoren aus dem In- und Ausland live zu erleben.

Am Donnerstagnachmittag wird der Preis der Leipziger Buchmesse verliehen. In der Belletristik-Sparte sind in diesem Jahr Christian Kracht ("Air"), Wolf Haas ("Wackelkontakt"), Kristine Bilkau ("Halbinsel"), Cemile Sahin ("Kommando Ajax") und Esther Dischereit ("Ein Haufen Dollarscheine") nominiert. Der Preis wird außerdem in den Kategorien Sachbuch/Essayistik und Übersetzung vergeben. (dpa)