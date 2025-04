Leipziger Fernwärme soll künftig aus Leuna kommen

Die Leipziger Fernwärme stammt bislang großteils aus dem Braunkohlekraftwerk Lippendorf. Weil damit bald Schluss sein soll, müssen Alternativen her. Eine davon kommt aus dem benachbarten Bundesland.

Leipzig.

Ein großer Teil der Wohnungen in Leipzig soll in Zukunft mit Abwärme aus dem Chemiepark Leuna in Sachsen-Anhalt geheizt werden. Dazu wird ab August eine 19 Kilometer lange Fernwärmetrasse von Leuna nach Kulkwitz bei Leipzig gebaut, wie die Stadtwerke mitteilten. Ab voraussichtlich 2028 soll die Fernwärme dann fließen.