Traf für Leipzig: Marlene Müller. (Archivbild)
Traf für Leipzig: Marlene Müller. (Archivbild)
Sachsen
Leipziger Fußballerinnen gewinnen 4:2 in Freiburg
Die RB-Frauen beenden Freiburgs Serie und schaffen den zweiten Auswärtssieg der Saison.

Freiburg.

RB Leipzigs Fußballerinnen haben die Siegesserie des SC Freiburg beendet und mit dem 4:2 (2:0)-Erfolg eine gute Reaktion nach der 0:5-Niederlage im letzten Spiel bei Union Berlin gezeigt. Die Gastgeberinnen mussten nach drei Heimsiegen in Serie die erste Pleite hinnehmen und verpassten den Sprung auf den dritten Tabellenplatz. Leipzig verbesserte sich um einen Rang auf Platz 10.

Die Mannschaft von Trainer Jonas Stephan, der im Sturm noch lange auf Nationalspielerin Giovanna Hoffmann (Kreuzbandriss) verzichten muss, lag nach einer guten halben Stunde durch die Treffer von Emilia Asgeirsdottir (11. Minute) und Marlene Müller mit 2:0 in Front. 

Annabel Schasching erhöhte sogar auf 3:0 (73.), ehe die Freiburgerinnen durch die eingewechselte Svenja Fölmli zu ihrem ersten Treffer kamen. Lisa Baum für Leipzig (85.) und Luca Birkholz (88.) für Freiburg trafen zum 2:4-Endstand. Für die Gäste war es der erste Sieg gegen das Team aus dem Breisgau. (dpa)

