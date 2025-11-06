Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Marlene Müller und die Leipzigerin siegten auch gegen Jena. (Archivbild)
Marlene Müller und die Leipzigerin siegten auch gegen Jena. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Leipziger Fußballerinnen gewinnen Ost-Duell gegen Jena
RB Leipzig feiert im Ost-Duell gegen Jena den zweiten Sieg in Folge. Wie die Mannschaft von Trainer Daniel Stephan das Spiel für sich entschied.

Leipzig.

RB Leipzigs Fußballerinnen haben den zweiten Sieg hintereinander geschafft. Im Ost-Duell gegen den FC Carl Zeiss Jena kam das Team von Trainer Daniel Stephan zu einem 2:0 (1:0)-Erfolg. Durch den Sieg rückten die Sächsinnen auf den achten Platz der Fußball-Bundesliga vor. Jena dagegen wartet weiter auf den ersten Saisonsieg und verharrt auf Abstiegsplatz 13.

Emilia Asgeirsdottir brachte ihr Team in der 20. Minute mit einem Kopfballtreffer nach einer Ecke in Führung. Annabel Schasching (76.) sorgte per Strafstoß für die Entscheidung. Den Leipzigerinnen merkte man an, dass der 4:2-Sieg beim SC Freiburg am vergangenen Montag ihnen neues Selbstbewusstsein verliehen hat. (dpa)

