Den Zoo erreichten über 1.600 Namensvorschläge für den Giraffennachwuchs. (Archivbild)
Den Zoo erreichten über 1.600 Namensvorschläge für den Giraffennachwuchs. (Archivbild) Bild: Tobias Junghannß/dpa
Die fünfjährige Giraffe Tamika brachte Ende Juli ihren Nachwuchs zur Welt. (Archivbild)
Die fünfjährige Giraffe Tamika brachte Ende Juli ihren Nachwuchs zur Welt. (Archivbild) Bild: Zoo Leipzig/dpa
Zwei Wochen nach der Geburt erkundet Moya zum ersten Mal das Freigehege. (Archivbild)
Zwei Wochen nach der Geburt erkundet Moya zum ersten Mal das Freigehege. (Archivbild) Bild: Tobias Junghannß/dpa
Sachsen
Leipziger Giraffennachwuchs heißt Moya
Hunderte Namensvorschläge erreichten den Zoo Leipzig. Einer setzte sich bei der Abstimmung deutliche durch.

Leipzig.

Der Leipziger Giraffennachwuchs hat einen Namen: Die etwa zwei Monate alte Rothschildgiraffe ist auf den Namen "Moya" getauft, wie der Zoo Leipzig mitteilte. Er bedeute "Herz" und treffe auch deshalb zu, weil Giraffen das größte Herz der Landsäugetiere haben. Nach einem Aufruf erreichten den Zoo mehr als 1.600 Vorschläge. "Moya" setzte sich bei der anschließenden Onlineabstimmung den Angaben nach mit 1.000 Stimmen deutlich gegen eine engere Auswahl von sechs Namen durch.

Die kleine Giraffe war im Juli als Tochter der fünf Jahre alten Tamika zur Welt gekommen. Die Tragzeit von Rothschildgiraffen dauert rund 14 Monate. Im Leipziger Zoo leben die Giraffen zusammen mit anderen Tierarten wie Zebras, Gazellen und Antilopen in der Kiwara-Savanne. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
