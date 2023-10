Leipziger Grassimesse zeigt Arbeiten aus der ganzen Welt

Leipzig.

140 Künstler und Designer aus Europa, Asien und Afrika zeigen am Wochenende im Leipziger Grassi Museum ihre Arbeiten. Während der Grassimesse soll in diesem Jahr außerdem erstmals ein mit 2500 Euro dotierter Designpreis vergeben werden, teilte das Museum am Donnerstag mit. Die Messe findet vom 20. bis zum 22. Oktober statt. Neben den Arbeiten der Künstler und Designer sollen auch Arbeiten von Studierenden gezeigt werden.