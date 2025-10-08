Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • Leipziger „Hammer-Bande“: Spektakulärer Prozess gegen meist gesuchten Linksextremisten des Landes beginnt

Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am 4. November ein Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am 4. November ein Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt. Bild: Robert Michael/dpa
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am 4. November ein Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt.
Vor dem Oberlandesgericht Dresden startet am 4. November ein Mammutprozess gegen einen Linksextremisten, der als einer der spektakulärsten seit der RAF gilt. Bild: Robert Michael/dpa
Sachsen
Leipziger „Hammer-Bande“: Spektakulärer Prozess gegen meist gesuchten Linksextremisten des Landes beginnt
Redakteur
Von Jürgen Becker
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Johann G. gilt als der mutmaßliche Kopf der Leipziger „Hammer-Bande“, die Jagd auf Rechtsextreme gemacht hatte. Jetzt muss er sich vor Gericht in Dresden verantworten. In dem Mammutprozess geht es auch um versuchten Mord.

Dresden Leipzig.

Jahrelang hatten die sächsischen Sicherheitsbehörden in den vergangenen Jahren nach Johann G. gesucht, zuletzt auch mit einer Öffentlichkeitsfahndung. So waren zeitweise insgesamt 10.000 Euro Belohnung für Hinweise ausgelobt worden, die zur Ergreifung des untergetauchten Linksextremisten Johann G. führen. Im vergangenen November konnte der mutmaßliche Kopf der linksextremistischen „Hammer-Bande“ dann schließlich in einem Regionalzug in Thüringen nahe Weimar gefasst werden. Nun soll der Prozess gegen ihn und weitere Angeklagte am 4. November vor dem Oberlandesgericht (OLG) in Dresden beginnen. Für das Verfahren sind zunächst rund 70 Verhandlungstage bis Juli 2026 vorgesehen.

Mit Hammerschlägen mutmaßliche und tatsächliche Rechtsextremisten angegriffen

Die Anklage wirft Johann G. vor, Rädelsführer eines linksextremistischen Netzwerkes gewesen zu sein, dessen Mitglieder in den vergangenen Jahren mehrfach tatsächliche oder vermeintliche Rechtsextremisten angegriffen, mit Hammerschlägen traktiert und teils schwer verletzt haben sollen. Daher rührt auch der Name „Hammer-Bande“. Deren Mitglieder sollen laut Generalbundesanwaltschaft den bestehenden demokratischen Rechtsstaat, das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung und das staatliche Gewaltmonopol ablehnen. Die Leipziger Studentin Lina E. soll dieser Gruppierung ebenfalls angehört haben, sie wurde im Mai 2023 vom Oberlandesgericht Dresden zu fünf Jahren und drei Monaten Gefängnis verurteilt. Der Bundesgerichtshof hat diese Haftstrafe im Frühjahr bestätigt.

Mit diesem Foto war nach Johann G. gefahndet worden.
Mit diesem Foto war nach Johann G. gefahndet worden. Bild: Landeskriminalamt Sachsen
Mit diesem Foto war nach Johann G. gefahndet worden.
Mit diesem Foto war nach Johann G. gefahndet worden. Bild: Landeskriminalamt Sachsen

Sächsische Sonderermittler fahndeten nach Johann G.

Lina E. war im November 2020 in Leipzig festgenommen worden. Das Gericht sprach von einer Form der „Selbstjustiz“, die die Angeklagten gegenüber politischen Gegnern ausgeübt hätten. Die Ermittlungen gegen die „Hammer-Bande“ um Lina E. und Johann G. wurde von der Sonderkommission LinX des sächsischen Landeskriminalamtes geführt, die in den vergangenen Jahren mehrere der gesuchten Linksradikalen aufspüren konnte.

Anklage wirft Linksextremisten versuchten Mord vor

Nach Informationen von NDR und WDR rechneten die sächsischen Sicherheitsbehörden dem Netzwerk um Johann G. zuletzt bis zu 40 Tatverdächtige zu. In Dresden vor dem OLG müssen sich neben dem mutmaßlichen Rädelsführer nun sechs weitere Beschuldigte verantworten, die dieser Gruppe zugerechnet werden, darunter eine Frau aus dem Umfeld von Lina E. Die Karlsruher Bundesanwaltschaft wirft sechs von ihnen die Mitgliedschaft und einem die Unterstützung einer linksextremistischen kriminellen Vereinigung vor. Daneben geht es in dem Prozess aber auch um versuchten Mord. Johann G. und Paul M. wird darüber hinaus Diebstahl mit Waffen zur Last gelegt.

Einem Erfurter den Schädel eingeschlagen

„Die auch überregional vernetzte Gruppierung soll über mehrere Jahre hinweg gewaltsame Angriffe gegen Personen verübt haben, die ihrer Ansicht nach aus der ,rechten Szene‘ kamen“, heißt es in der OLG-Mitteilung. „Die Aktionen wurden in der Regel intensiv vorbereitet. Sie schlossen etwa im Vorfeld die Ausspähung der Lebensgewohnheiten der ausgewählten Tatopfer ein.“ So sollen G. und weitere Personen etwa im Januar 2023 gezielt Jagd auf einen bekannten Rechtsextremisten in Erfurt gemacht haben. Die Gruppe schlug Dutzende Male auf den Kopf und den Körper des Mannes ein. Er erlitt dabei einen Schädelbruch. Die Generalbundesanwaltschaft wertet diesen Übergriff als versuchten Mord.

In einem anderen Fall soll die Gruppe einen rechten Szenetreffpunkt in Eisenach überfallen haben, bei dem mehrere Personen mit Schlagstöcken und Eisenstangen attackiert wurden. Neben weiteren Angriffen in Thüringen und Sachsen sollen Johann G. und ein weiterer Angeklagter zudem im Februar 2023 in Budapest mit Komplizen einen rechtsradikalen Aufmarsch angegriffen haben. Mehrere Menschen wurden dabei verletzt.

Anklage: Johann G. soll Drahtzieher sein

Johann G., Spitzname „Gucci“, galt lange als Deutschlands wohl meist gesuchter Linksextremist, hatte sich erfolgreich vor den Zielfahndern des sächsischen Landeskriminalamtes versteckt. Er soll maßgeblich für die Planung und Durchführung der Angriffe zuständig gewesen sein, gezielt Mittäter für einzelne Aktionen angesprochen und sich in der linksextremistischen Szene vernetzt haben, um weitere Personen zu mobilisieren, so der Generalbundesanwalt.

Staatsschutz: Oft gezielt den Kopf der Opfer attackiert

Der Prozess in Dresden gilt als einer der spektakulärsten und größten Prozesse gegen linksextremistische Straftäter seit der RAF. Die „Hammer-Bande“ sei „mit äußerster Brutalität und heimtückisch“ vorgegangen, hatte Denis Kuhne, Leiter Staatsschutz des Landeskriminalamtes Sachsen, kürzlich in einem Interview mit NDR und WDR erklärt. „Die Täter haben es oft gezielt auf den Kopf abgesehen. Auch die Tatvorbereitung lief konspirativ, arbeitsteilig und trainiert. Die Opfer wurden gezielt und professionell ausgespäht. Zum Glück ist niemand zu Tode gekommen.“ (juerg)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
22:57 Uhr
2 min.
Russisches Militär räumt Absturz von Kampfjet ein
Russland setzt die MiG-31 intensiv im Krieg gegen die Ukraine ein. (Archivbild)
Russland setzt im Krieg gegen die Ukraine dank seiner Kampfjets auch auf seine Luftüberlegenheit. Nun muss das russische Militär einen schmerzhaften Verlust eingestehen.
15:34 Uhr
3 min.
Zwei große Prozesse ab November vor dem OLG Dresden
Vor dem Oberlandesgericht Dresden starten im November zwei große Prozesse. (Archivbild)
Ab November beschäftigen das Oberlandesgericht Dresden zwei Mammutprozesse. In einem geht es um das NSU-Umfeld, im anderen um das Umfeld von Lina E..
23:02 Uhr
2 min.
Rekordsieg für Rangnick - Niederlande souverän
Ralf Rangnick feierte einen Sieg mit Österreich.
Ralf Rangnick verfolgt Österreichs Tor-Spektakel mit einem Spezialschuh - der WM 2026 ist der deutsche Coach mit seinem Team nun ganz nah. Gleiches gilt für die Niederlande und Kroatien.
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
18:00 Uhr
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
11:03 Uhr
2 min.
Prozess gegen mutmaßliche NSU-Unterstützerin ab 6. November
Vor dem Oberlandesgericht Dresden beginnt im November die Hauptverhandlung gegen die Ehefrau des verurteilten NSU-Unterstützers André E.. (Archivbild)
Sie soll Beate Zschäpe ihre Krankenkassenkarte gegeben haben und die Terrorzelle NSU bei der Abholung eines Wohnmobils unterstützt haben. Anfang November beginnt nun der Prozess vor dem OLG Dresden.
Mehr Artikel