Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Fehlt verletzt gegen Köln: Xaver Schlager.
Fehlt verletzt gegen Köln: Xaver Schlager. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fällt wegen Armbruchs aus: Antonio Nusa.
Fällt wegen Armbruchs aus: Antonio Nusa. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fehlt verletzt gegen Köln: Xaver Schlager.
Fehlt verletzt gegen Köln: Xaver Schlager. Bild: Uwe Anspach/dpa
Fällt wegen Armbruchs aus: Antonio Nusa.
Fällt wegen Armbruchs aus: Antonio Nusa. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Leipziger Nusa und Schlager fallen gegen Köln verletzt aus
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag empfängt RB Leipzig in der Fußball-Bundesliga den 1. FC Köln. Zwei Leistungsträger können nicht dabei sein.

Leipzig.

RB Leipzig muss mindestens im kommenden Heimspiel gegen den 1. FC Köln auf seine Leistungsträger Antonio Nusa und Xaver Schlager verzichten. Wie der Fußball-Bundesligist mitteilte, hat sich der 20 Jahre alte Norweger beim 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag beim FSV Mainz 05 den rechten Unterarm gebrochen. Der Offensivakteur soll an diesem Dienstag operiert werden.

Auch Schlager wird am Samstag (18.30 Uhr/Sky) fehlen. Der österreichische Nationalspieler zog sich in Mainz eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Der Mittelfeldspieler war bereits in der 32. Minute ausgewechselt worden. Bei beiden Spielern hänge die Ausfallzeit vom Heilungsverlauf ab, teilten die Leipziger mit. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
2 min.
Leipziger Trainingsauftakt ohne Trio
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig.
Zwei Ausfälle verkündete RB Leipzig zu Beginn der Woche. Beim Trainingsauftakt fehlten drei weitere Profis.
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
13:32 Uhr
2 min.
Royals begrüßen die Trumps - langer Händedruck mit Charles
Die Trumps sind auf Schloss Windsor angekommen.
Am Vorabend war es Kritikern gelungen, eine Trump-kritische Installation auf Schloss Windsor zu projizieren. Jetzt ist der Ort Schauplatz eines aufwendigen Staatsbesuchs - abseits der Öffentlichkeit.
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
18:53 Uhr
1 min.
Schäfer: Wohl keine ernste Verletzung bei Leipzigs Schlager
Xaver Schlager musste beim Sieg von RB Leipzig in Mainz verletzt vom Platz.
Beim 1:0-Sieg von RB Leipzig in Mainz humpelt Xaver Schlager vor der Pause verletzt vom Feld. Nach dem Abpfiff gibt es leichte Entwarnung.
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
Mehr Artikel