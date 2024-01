Leipziger Stadtreinigung sammelt weniger Silvestermüll ein

Leipzig.

Die Leipziger Stadtreinigung hat am Neujahrstag etwas weniger Müll auf den Straßen eingesammelt als noch vor einem Jahr. "Unsere Kollegen und Kolleginnen haben bislang knapp 74 Kubikmeter Silvesterabfall im Stadtgebiet beseitigt", sagte eine Pressesprecherin am Mittwoch in Leipzig. Die Zahl könne aber in den nächsten Tagen noch leicht steigen, da die Aufräumarbeiten in den Randgebieten noch nicht ganz abgeschlossen seien. Letztes Jahr wurden knapp 85 Kubikmeter Silvestermüll eingesammelt.