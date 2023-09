Leipziger Thomaskirche sammelt Spenden

Leipzig.

Mehr als 20 Jahre nach der letzten umfassenden Modernisierung sind in der Leipziger Thomaskirche neue Sanierungsmaßnahmen nötig. "Putz, Anstrich, Säuberung - es muss einfach mal wieder sein", sagte Pfarrerin Britta Taddiken am Freitag. Sowohl Staub als auch Feuchtigkeit hätten an den Wänden des Gotteshauses ihre Spuren hinterlassen, dazu kämen Abnutzungen in den Eingangsbereichen. Die Sanierung werde rund 190.000 Euro kosten. Um die Arbeiten zu finanzieren, sammelt die Kirche über den Förderverein Spenden.