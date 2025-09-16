Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig. Bild: Uwe Anspach/dpa
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig. Bild: Uwe Anspach/dpa
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig.
Johan Bakayoko fehlte zum Trainingsauftakt bei RB Leipzig. Bild: Uwe Anspach/dpa
Sachsen
Leipziger Trainingsauftakt ohne Trio
Zwei Ausfälle verkündete RB Leipzig zu Beginn der Woche. Beim Trainingsauftakt fehlten drei weitere Profis.

Leipzig.

RB Leipzig hat beim Trainingsauftakt zum Heimspiel gegen den 1. FC Köln am vierten Spieltag der Fußball-Bundesliga auf drei Profis verzichten müssen. Johan Bakayoko, Lukas Klostermann und Viggo Gebel fehlten Trainer Ole Werner am ersten Vorbereitungstag vor dem Spiel in der Red Bull Arena am Samstag (18.30 Uhr/Sky). Leipzig ist nach drei Spielen Siebter mit sechs Punkten - einen Zähler hinter dem Dritten aus der Domstadt.

Neuzugang Bakayoko leidet an einem leichten Infekt, bei Klostermann und Gebel wurde die Belastungssteuerung als Grund genannt. Bereits am Montag beklagte RB mit Xaver Schlager und Antonio Nusa zwei Ausfälle, die auf alle Fälle gegen Köln ausfallen werden.

Der österreichische Nationalspieler zog sich in Mainz eine Muskelverletzung in der rechten Wade zu. Der Mittelfeldspieler war beim 1:0-Erfolg am vergangenen Samstag beim FSV Mainz 05 bereits in der 32. Minute ausgewechselt worden, der 20 Jahre alte Norweger hatte sich in der Partie den rechten Unterarm gebrochen. Bei beiden Spielern hänge die Ausfallzeit vom Heilungsverlauf ab, teilten die Leipziger mit. (dpa)

