Leipzigerin erste Lotto-Millionärin des Jahres in Sachsen

Leipzig.

Eine Lotto-Spielerin aus Leipzig hat den ersten Millionengewinn des Jahres in Sachsen erzielt. Wie die sächsische Lotto-Gesellschaft am Donnerstag mitteilte, knackte die Frau am Mittwochabend den Jackpot in der Zusatzlotterie "Spiel 77". Damit gehen knapp 1,7 Millionen Euro nach Sachsen. Voriges Jahr hatten insgesamt sechs Tipperinnen und Tipper aus dem Freistaat Millionengewinne im Lotto abgeräumt. (dpa)