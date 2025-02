Leipzigerin Joly für zwei Spiele gesperrt

Gerade erst war Lou-Ann Joly in die Startelf von RB Leipzig gerutscht. Nun muss sie die kommenden zwei Spiele wieder nur zuschauen.

Leipzig.

Lou-Ann Joly fehlt dem Frauen-Bundesligisten RB Leipzig in den nächsten Partien. Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes ahndete die Rote Karte der Französin mit einer Sperre von zwei Spielen. Joly war am Sonntag in der Begegnung gegen den FC Bayern München (0:1) in der Nachspielzeit des Feldes verwiesen worden. Joly war wegen der Verletzung von Sandra Starke in die Startelf gerutscht. (dpa)