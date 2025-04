Leipzigs Bitshiabu nur gegen FC Bayern gesperrt

El Chadaille Bitshiabu wird nach seiner Roten Karte in Frankfurt für ein Spiel gesperrt. Der Franzose muss gegen den FC Bayern zuschauen, darf danach im Saisonfinale aber wieder ran.

Leipzig. RB Leipzig muss nur im kommenden Heimspiel gegen den FC Bayern München auf Innenverteidiger El Chadaille Bitshiabu verzichten. Der 19-Jährige wurde vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bunds nach seiner Notbremse für eine Begegnung gesperrt, wie der Club mitteilte.

Der Franzose hatte im Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt (0:4) am vergangenen Samstag in der 50. Minute die Rote Karte gesehen. Das Foul an Eintracht-Profi Ansgar Knauff wertete Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck als unsportliches Verhalten. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) empfangen die Sachsen Rekordmeister München in Leipzig. (dpa)