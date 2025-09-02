Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild)
Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild)
Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen Jahren stärker gewachsen als erwartet. (Archivbild) Bild: Jan Woitas/dpa
Sachsen
Leipzigs Einwohnerzahl ist stärker gewachsen als erwartet
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem Zuzüge aus dem Ausland lassen Leipzig weiter wachsen. Der Anstieg ist höher als erwartet, obwohl es einen rückläufigen Trend gibt.

Leipzig.

Leipzigs Einwohnerzahl ist in den vergangenen zwei Jahren stärker gestiegen als zuletzt prognostiziert. Dies geht aus der aktuellen Evaluierung der Bevölkerungsvorausschätzung hervor, wie die Stadt mitteilte. Zum Jahresende 2024 lebten demnach 632.562 Menschen mit Hauptwohnsitz in der Messestadt, rund 7.900 mehr als Ende 2022. Die Prognose hatte für das Jahr 2024 etwa 629.300 Einwohnerinnen und Einwohner erwartet. Damit bleibt Leipzig vor Dresden (rund 574.000 Einwohner) die größte Stadt in Sachsen.

Als Gründe für den Zuwachs wurde vor allem eine höhere Zuwanderung, insbesondere aus dem Ausland; genannt. Dabei sank die Geburtenziffer stärker als prognostiziert. Im Jahr 2024 bekam eine Frau in der Messestadt durchschnittlich nur noch 0,97 Kinder. Im Jahr 2017 lag diese Geburtenziffer noch bei 1,45 Kindern je Frau. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
01.09.2025
2 min.
Rätsel um verschwundene Klage: Wie kann es sein, dass man vor Gericht muss und davon nichts erfährt?
In der Stadtverwaltung wisse man nichts von einer Klage des Freistaats, heißt es aus dem Plauener Rathaus.
Der Freistaat Sachsen hat Ende Juni beim Sächsischen Oberverwaltungsgericht Klage gegen die Stadt Plauen eingereicht. Doch dort will man davon nichts wissen. Bei der Justiz ist man ratlos.
Swen Uhlig
02.09.2025
4 min.
Markanter Altbau im Chemnitzer Zentrum wird abgerissen: „Es schmerzt mich total, dass ich hier raus muss“
Ellen Isabell Richter und Nihat Göçerer vor dem Haus an der Hartmannstraße, in dem sie arbeiten bzw. wohnen. Es soll im kommenden Jahr abgerissen werden.
Für den Bau einer Bahnstrecke nach Limbach-Oberfrohna muss ein Gebäude an der Hartmannstraße weichen. Es wirkt von außen halb-verlassen, ist für mehrere Chemnitzer aber noch Wohn- und Arbeitsort.
Benjamin Lummer
09:05 Uhr
4 min.
Alle Konzerte abgesagt: DDR-Schlagerikone Veronika Fischer wendet sich mit traurigen Worten an ihre Fans
So sang sie sich in die Herzen vieler Fans: Die (ost-)deutsche Sängerin Veronika Fischer im Studio des DDR-Rundfunks in Ost-Berlin, aufgenommen im Jahr 1974.
Ihre Fans sind in Sorge: DDR-Schlagerlegende Veronika Fischer hat alle Auftritte abgesagt. Ist es ein Abschied für immer?
Jürgen Becker
18.08.2025
2 min.
Leipzig verliert an Attraktivität für Unternehmen
Weniger Unternehmen als noch vor wenigen Jahren sind mit Leipzig als Wirtschaftsstandort zufrieden. (Archivbild)
Leipzig galt lange als Top-Wirtschaftsstandort - doch laut einer neuen Analyse bröckelt die Attraktivität: Hohe Kosten, Bürokratie und Verkehrsprobleme drücken zunehmend auf die Stimmung.
09:06 Uhr
2 min.
Waldbrand zerstört Gebäude nahe ehemaliger Goldgräber-Stadt
Ein Blitz soll den Brand ausgelöst haben.
Auslöser soll ein Blitz gewesen sein: Östlich von San Francisco breitet sich ein Feuer aus.
27.08.2025
2 min.
Leipziger Messe will Auslandsgeschäft ausbauen
Die Leipziger Messe will ihr Auslandsgeschäft ausbauen. (Archivbild)
Die Leipziger Messe sieht sich auf Wachstumskurs. Vor allem das Ausland ist aus Sicht der Geschäftsführung interessant.
Mehr Artikel