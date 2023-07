Leipzigs Footballer stellen Spielbetrieb ein

Leipzig.

Die Leipzig Kings müssen den Spielbetrieb in der European League of Football (ELF) wegen fehlenden Geldes für die Saison 2023 einstellen. Wie die Leipziger am Montagabend auf ihrer Instagram-Seite publik machten, besteht eine Finanzierungslücke "von annähernd 550.000 Euro". Von der EFL sei man aufgefordert worden, diese bis Mittwoch zu schließen, da sonst das Spielrecht entzogen werde. Die EFL-Aufforderung sei für die Kings aber nicht umsetzbar.