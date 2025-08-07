Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ahmed Khairy spielt künftig für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig.
Ahmed Khairy spielt künftig für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Bild: Tom Weller/dpa
Ahmed Khairy spielt künftig für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig.
Ahmed Khairy spielt künftig für den Bundesligisten SC DHfK Leipzig. Bild: Tom Weller/dpa
Sachsen
Leipzigs Handballer holen ägyptischen Nationalspieler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leipziger Bundesliga-Handballer legen für die kommende Saison personell nach. Eine Neuverpflichtung kommt vom Meister aus Ägypten.

Leipzig.

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat sich für die kommende Saison die Dienste des ägyptischen Nationalspielers Ahmed Khairy gesichert. Der 30 Jahre alte Rückraumspieler wechselt vom ägyptischen Meister Al Ahly zu den Sachsen.

"Ich freue mich, dass es mit Ahmed geklappt hat. Wir hatten schon früher über eine mögliche Zusammenarbeit gesprochen, und nun ist es Realität geworden. Er ist ein Spieler mit internationaler Erfahrung und genau der Typ, der unserer Mannschaft guttun wird", sagte Leipzigs Trainer Raúl Alonso über den Neuzugang. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
18.07.2025
1 min.
Zwei Neue, zwei Abgänge bei Leipziger Handballern
Kriegt zwei Neue: Trainer Raúl Alonso (l.).
Die Leipziger Handballer enttäuschten zuletzt. Jetzt verändert der Club einiges.
17.07.2025
2 min.
Anspruchsvoller Start für Champions League-Sieger Magdeburg
Nach dem Champions League-Sieg ist vor dem Meisterschafts-Start: Der SC Magdeburg muss schon am 3. Spieltag zum Meister nach Berlin.
Die Handballer des SC Magdeburg müssen schon am 3. Spieltag zum Meister nach Berlin. Zuvor gibt es den Heimauftakt gegen Eisenach.
Von Nicole Jähn
8 min.
09.08.2025
8 min.
Zehn Lügen über den Schulanfang, an die wir in Sachsen glauben
Meinung
Redakteur
Erwartungsdruck mit Schleife.
Der Schulanfang ist ein Zirkus, an dem sich viele Familien in Sachsen jedes Jahr verausgaben. Muss das eigentlich so sein oder lügen wir uns seit Jahrzehnten gegenseitig die Tasche voll? Der Versuch eines persönlichen Ausstiegs.
Nicole Jähn
10:40 Uhr
1 min.
Diebstahl im Erzgebirge lässt Schulanfänger traurig zurück
Ein geschmückter Traktor sollte der Blickfang heute in Heidersdorf werden.
Der Traktor sollte, liebevoll geschmückt, zum Schulanfang ein Blickfang sein. Polizei setzt auf Zeugenhinweise.
Katrin Kablau
06:00 Uhr
5 min.
Haselnüsse werden teurer, auch wegen des Klimawandels
Haselnüsse wachsen auch in Deutschland, kommen aber vor allem aus der Türkei. (Illustration)
In der Türkei schädigt ein Kälteeinbruch die Sträucher. Auf dem Weltmarkt steigen die Haselnusspreise danach steil. Das macht sich bei Unternehmen und Verbrauchern in Deutschland bemerkbar.
Lukas Müller, Anne Pollmann und Oliver Schmale, dpa
06:00 Uhr
5 min.
Erst ab 18 - Sex-Ausstellung zwischen Kunst und Porno
Die Ausstellung ist erst ab 18 Jahren freigegeben.
Es ist eine Gratwanderung: Das NRW-Forum in Düsseldorf lädt ein zu einer Ausstellung über die ganze Komplexität der Sexualität. Jugendfrei ist die Schau nicht.
Dorothea Hülsmeier, dpa
Mehr Artikel