Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der SC DHfK Leipzig holt Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht.
Der SC DHfK Leipzig holt Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht. Bild: picture alliance / dpa
Der SC DHfK Leipzig holt Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht.
Der SC DHfK Leipzig holt Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht. Bild: picture alliance / dpa
Sachsen
Leipzigs Handballer holen Hertzfeld mit Zweitspielrecht
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Leipziger Bundesliga-Handballer müssen schon zu Saisonbeginn auf eine Verletzung reagieren. Der Neue kommt aus Dessau und hat bereits Bundesliga-Erfahrung.

Leipzig.

Handball-Bundesligist SC DHfK Leipzig hat auf die Verletzung von Luka Rogan reagiert und Tim Hertzfeld per Zweitspielrecht verpflichtet. Der Kreisläufer kommt vom Zweitligisten Dessau-Roßlauer HV 06 und steht bereits beim heimischen Saisonauftakt gegen den TBV Lemgo Lippe am Donnerstag erstmals im Kader.

Der 21-Jährige, 1,97 Meter groß, stammt aus dem Nachwuchs des SC Magdeburg und debütierte dort bereits in der Bundesliga. Im Sommer 2023 wechselte er nach Dessau, wo er sich schnell zu einer tragenden Säule entwickelte. In 58 Zweitligaspielen erzielte der Junioren-Nationalspieler bisher 84 Tore und verlängerte im November 2024 seinen Vertrag beim DRHV um zwei weitere Jahre. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
20:48 Uhr
2 min.
SC DHfK Leipzig verpatzt Heimauftakt
Moritz Preuss und die Bundesliga-Handballer des SC DHfK Leipzig kassierten eine verdiente Heimniederlage gegen den TBV Lemgo Lippe.
Die Leipziger Handballer verlieren auch ihr zweites Bundesliga-Spiel. Gegen Lemgo wird ihnen ein schwacher Start in die zweite Hälfte zum Verhängnis.
09:00 Uhr
4 min.
„Da muss man nicht nach Mallorca“ - Vogtländische Talsperre wird 100
Peter Schmidt blickt über „seine" Talsperre. Sein Vater war einst Staumeister.
Die Talsperre Muldenberg wird 100 Jahre alt. Aus diesem Grund lädt die Landestalsperrenverwaltung am Samstag von 9 bis 16 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. An was sich ein Zeitzeuge alles erinnert.
Margitta Rosenbaum
04.09.2025
3 min.
600-Jähriges im Erzgebirge: Zum Fest knallt‘s an der Grenze gewaltig
In Deutscheinsiedel wird am Wochenende das Ortsjubiläum mit einem großen Fest gefeiert.
Deutscheinsiedel im äußersten Zipfel des Landkreises feiert am kommenden Wochenende groß. Für das Festprogramm mit Bootsrennen und Vogelschießen rücken auch große Kaliber an.
Joseph Wenzel
14.08.2025
2 min.
SC Magdeburg peilt Titelverteidigung beim Wartburg-Cup an
Omar Ingi Magnusson will erneut den Titel beim Wartburg-Cup holen.
Auf den SC Magdeburg wartet ein erster Härtetest in der Vorbereitung auf die neue Saison. Dabei wollen die Handballer ihre Erfolgsserie fortsetzen.
09:02 Uhr
1 min.
Busunfall bei Luxemburgs U21 - Fünf Spieler ins Krankenhaus
Der Teambus der U21 von Luxemburg hatte einen Unfall. (Symbolbild)
Der Mannschaftsbus mit Luxemburgs U21-Fußballern ist in Frankreich unterwegs zu einem Spiel. Doch plötzlich kommt es zu einem Unfall.
04.09.2025
5 min.
„Zu Fuß wären das zehn Minuten“: Weshalb die Mitarbeiter bei Volkswagen in Zwickau nicht ohne Fahrrad auskommen
Möchte das Fahrrad im VW-Werk in Zwickau nicht missen: Mitarbeiter Daniel Donhauser.
Drahtesel statt Auto: Im VW-Werk sind 1600 Räder im Einsatz. Die werden dort auch gebraucht. Seit fünf Jahren gibt es sogar eine Werkstatt dafür. Die hat es vor allem mit Damenrädern zu tun.
Jan-Dirk Franke
Mehr Artikel