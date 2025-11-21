Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sachsen
Leipzigs Medizin-Studium: 58 Abiturienten pro Platz
19.674 Bewerber für 340 Plätze: Das Medizinstudium in Leipzig ist schwer zugänglich. Wer außerdem noch an der Fakultät ausgebildet wird.

Leipzig.

An Sachsens größter Ausbildungsstätte für Mediziner in Leipzig haben in diesem Herbst 343 angehende Humanmediziner ein Studium begonnen. Das ist ein Studienanfänger weniger als im Vorjahr, wie die Medizinische Fakultät der Universität Leipzig mitteilte.

Regulär stehen in Leipzig 340 Plätze für Humanmediziner zur Verfügung. Es würden jedoch immer ein paar Studienfängerinnen und -anfänger mehr zugelassen, da nicht sichergestellt werden könne, dass immer alle ihren Platz annehmen. Deswegen werde die Zahl 340 jeweils etwas überschritten.

Auf die Leipziger Studienplätze hätten sich in diesem Jahr 19.674 Abiturienten beworben. Auf jeden der 340 Plätze kamen somit knapp 58 Bewerberinnen und Bewerber. In Sachsen bietet außerdem noch die TU Dresden ein Medizinstudium an.

Außer den Humanmedizinern bildet die Medizinische Fakultät in Leipzig auch noch 54 neue Zahnmediziner, 56 Pharmazeuten und 26 Hebammen aus. 20 weitere Studierende seien neu im Studiengang Toxikologie und Umweltschutz eingeschrieben sowie 7 im Masterstudiengang Clinical Research & Translational Medicine. Über alle Studienjahre hinweg studieren aktuell 3.723 Personen an der Medizinischen Fakultät. (dpa)

