Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) war eine wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR. (Archivbild)
Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) war eine wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Chemnitz pflegt das Vermächtnis des hier geborenen Schriftstellers Stefan Heym (1913-2001) u.a. mit einem Forschungs- und Ausstellungsforum zu seinem Leben und Werk. (Archivbild)
Chemnitz pflegt das Vermächtnis des hier geborenen Schriftstellers Stefan Heym (1913-2001) u.a. mit einem Forschungs- und Ausstellungsforum zu seinem Leben und Werk. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB
Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) war eine wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR. (Archivbild)
Der Schriftsteller Stefan Heym (1913-2001) war eine wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR. (Archivbild) Bild: picture alliance / dpa
Chemnitz pflegt das Vermächtnis des hier geborenen Schriftstellers Stefan Heym (1913-2001) u.a. mit einem Forschungs- und Ausstellungsforum zu seinem Leben und Werk. (Archivbild)
Chemnitz pflegt das Vermächtnis des hier geborenen Schriftstellers Stefan Heym (1913-2001) u.a. mit einem Forschungs- und Ausstellungsforum zu seinem Leben und Werk. (Archivbild) Bild: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB
Sachsen
Lesemarathon aus Werken Stefan Heyms
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Von der Stadtbibliothek bis zum ehemaligen Gefängnis: Chemnitz liest Stefan Heym und lädt ein, den Menschen hinter den Büchern zu entdecken. Was die "Heym-Reise" für Besucher bereithält.

Chemnitz.

Mit einem Lesemarathon an zahlreichen Orten lässt Chemnitz das Werk des Schriftstellers Stefan Heym (1913-2001) aufleben. Dazu wird am Freitag an zahlreichen Orten in der Stadt aus Büchern Heyms gelesen: in der Stadtbibliothek ebenso wie im Opernhaus, im Museum Gunzenhauser, der Schönherrfabrik und der Stadtkirche St. Jakobi, aber auch am Roten Turm, im Gedenkort Kaßberg-Gefängnis und dem Weltecho. Die Aktion ist Teil des Programms von Chemnitz als Kulturhauptstadt Europas 2025.

Die "Heym-Reise" soll laut Internationaler Stefan-Heym-Gesellschaft helfen, den Spuren des Autors zu folgen und ihn als Menschen hinter seinen Werken kennenzulernen. Heym sei nicht nur Schriftsteller gewesen, sondern eine Stimme der Vernunft in unruhigen Zeiten, betonte die Vorsitzende Petra Seedorff: "Ein Mahner gegen Opportunismus und ein unbeirrbarer Verfechter der Wahrheit – auch wenn sie unbequem war."

Wichtige Stimme der oppositionellen Literatur in der DDR

Sefan Heym wurde 1913 als Helmut Flieg in Chemnitz geboren, wuchs in einer deutsch-jüdischen Familie auf und floh später vor den Nationalsozialisten in die USA. 1952 kehrte er in die DDR zurück. Dort avancierte er zu einer wichtigen Stimme der oppositionellen Literatur und war im wiedervereinigten Deutschland politisch aktiv. Bekannt ist er für Romane wie "Fünf Tage im Juni" über den Volksaufstand in der DDR 1953, "Schwarzenberg" und "Der König David Bericht".

Neben Lesungen werden bis Sonntag weitere Veranstaltungen rund um Stefan Heym geboten. Dazu gehören eine Stadtführung auf den Spuren des jungen Heym über den Kaßberg, ein Schreibworkshop, ein Konzert, eine Podiumsdiskussion und eine Filmvorführung. (dpa)

© Copyright dpa Deutsche Presse-Agentur GmbH
Das könnte Sie auch interessieren
14:07 Uhr
1 min.
Ringen: Gelenau/Markneukirchen II landet Kantersieg gegen Hannover
Auch Erik Wagner (rechts) trug einen Sieg zum Gesamterfolg der WKG bei.
Am vierten Kampftag der Regionalliga Mitteldeutschland der Ringer hat die Wettkampfgemeinschaft mit dem klaren 33:2-Erfolg einen Sprung auf Rang 4 gemacht.
Jörg Richter
18:10 Uhr
2 min.
Plagiatsprüfung gegen Thüringens Ministerpräsidenten Mario Voigt (CDU): TU Chemnitz zieht externen Gutachter hinzu
Update
Mario Voigt ist seit Dezember 2024 Ministerpräsident in Thüringen.
Noch ist die Prüfung in Chemnitz nicht abgeschlossen. Doch das Wissenschaftsministerium gibt nun erstmals Einblicke, wie sie verläuft. Die AfD kritisiert lange Dauer und erhebt Vorwürfe gegen die Uni.
Erik Anke
15.09.2025
1 min.
Cabrio mit Wassertank auf der Autobahn bei Chemnitz gestoppt
Wie transportiert man ein 1000-Liter-Wassertank, wenn man nur ein Cabrio hat? So vielleicht.
Anderen Autofahrern fiel die ungewöhnliche Fracht auf. Sie riefen die Polizei. Darf man Gegenstände so transportieren?
Denise Märkisch
10.09.2025
2 min.
Chemnitz feiert Wochenende rund um Stefan Heym: Für Augen, Geist und Geschmack
Dem Chemnitzer Schriftsteller ist ein ganzes Wochenende gewidmet.
Bekannte Gesichter aus der Stadtgesellschaft lesen an verschiedenen Orten aus Heyms Werk, sein Lieblingsessen wird aufgetischt und ein berühmter Schauspieler singt vertonte Heym-Texte.
Jana Peters
25.08.2025
4 min.
Höhepunkt zur Kulturhauptstadt: Bodo Ramelow frischt in Chemnitz das Vermächtnis von Star-Autor Stefan Heym auf
Stefan Heym 2001 auf dem Chemnitzer Theaterplatz.
Die Kulturhauptstadt zieht im Herbst einen ihrer trefflichsten Pfeile aus dem Köcher: Vom 12. bis 14. September gibt es eine „Heym-Reise“ zum gewichtigsten Schriftsteller der Stadt.
Tim Hofmann
14:04 Uhr
1 min.
Sturm in Leipzig: Bäume und Baustellenzaun umgestürzt
Ein Sturm in Leipzig sorgte für etliche Einsätze der Feuerwehr.
Sturmböen in Leipzig sorgten für umgestürzte Bäume und einen beschädigten Baustellenzaun. Die Feuerwehr berichtet von mehreren Einsätzen – verletzt wurde niemand.
Mehr Artikel