"Leser helfen" der Aura-Pension in Rochsburg

Mittelsachsen, Rochsburg 4 min.

Gast der „Villa Rochsburg“: Mit Anfang 30 wurde er blind - heute fühlt er sich wieder frei, wie früher auf dem Motorrad

„Leser helfen“: Cord König ist erblindet. Doch er hat neu begonnen. Der Podcaster hilft anderen Betroffenen, wieder mobil zu sein. Dafür brauche es dringend auch die Villa mit ihrem Service, meint er.