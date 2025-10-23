Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 28 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" der Aura-Pension in Rochsburg

Die Aura-Pension in Rochsburg ist eine Einrichtung des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen. Sie ermöglicht blinden und sehbehinderten Menschen gemeinsame Begegnungen und Ausflüge. Der alte Kleintransporter müsste dafür dringend ersetzt werden.
Rochsburg, Mittelsachsen
3 min.
„Leser helfen": Dank vieler Spenden geht Wunsch der „Villa Rochsburg" in Erfüllung
Die Aura-Pension „Villa Rochsburg“ hat zwei neue Busse angeschafft, was dank der Spenden in der „Freie Presse“-Aktion „Leser helfen“ ermöglicht wurde. Michaela Mehlhorn, Leiterin der Einrichtung, freut sich sehr.
Die Einrichtung für blinde und sehbehinderte Menschen benötigte dringend zwei neue Busse. Viele Leserinnen und Leser der „Freien Presse“ haben die Aktion mit einer Spende unterstützt.
Franziska Bernhardt-Muth
1 min.
Lunzenau
1 min.
Haus für Blinde und Sehbehinderte: Leser spenden Geld für neue Busse
Carmen Petrus (l.) und Alexander Putzschke übergaben Hausleiterin Michaela Mehlhorn symbolisch gespendetes Geld.
Über die „Freie Presse“-Aktion „Leser helfen“ haben schon viele Menschen das Projekt in Rochsburg unterstützt. Hilfe ist aber weiterhin willkommen.
Franziska Bernhardt-Muth
Mittelsachsen, Rochsburg
4 min.
Gast der „Villa Rochsburg": Mit Anfang 30 wurde er blind - heute fühlt er sich wieder frei, wie früher auf dem Motorrad
Cord König aus Niedersachsen war schon mehrfach Gast in der „Villa Rochsburg“ - hier an einem Tastmodell des Hauses. Mit Anfang 30 ist König erblindet. Seine Mobilität hat er sich zurückerkämpft und möchte dabei auch anderen helfen.
„Leser helfen“: Cord König ist erblindet. Doch er hat neu begonnen. Der Podcaster hilft anderen Betroffenen, wieder mobil zu sein. Dafür brauche es dringend auch die Villa mit ihrem Service, meint er.
Franziska Bernhardt-Muth
Mittelsachsen
4 min.
„Leser helfen": Wie ein früherer Polizist blinden Menschen das Reisen enorm erleichtert
Zur „Villa Rochsburg“ gehören zwei Busse, mit der blinde und sehbehinderte Menschen etwa vom Bahnhof und von daheim abgeholt werden können. Mitarbeiter Johannes Grodde (r.) holte dieser Tage Pensionsgäste vom Narsdorfer Bahnhof ab.
Johannes Grodde fährt mit weiteren Helfern die Busse der „Villa Rochsburg“. Damit können viele Sehbehinderte die Angebote des Hauses überhaupt erst nutzen. Doch die Busse sind alt, Ersatz ist nötig.
Franziska Bernhardt-Muth
Mittelsachsen
4 min.
„Leser helfen": Praktikantin leistet vollen Einsatz für blinde Menschen
Praktikantin Angelina-Christin Friedrich aus Göritzhain beim Plätzchen backen mit Gästen der Pension. Sie sagt: „Ich habe einmal versucht, mit meiner Freundin blind zu backen - es war eine Katastrophe.“
Angelina-Christin Friedrich (16) unterstützt die Arbeit mit Sehbehinderten und Blinden in der „Villa Rochsburg“. Sie sagt: „Wenn ich blind sein würde, würde für mich eine Welt zusammenbrechen“.
Franziska Bernhardt-Muth
Rochsburg
4 min.
„Leser helfen": Duftreise lässt sehbehinderte Frauen lachen und Gemeinschaft fühlen
Das Angebot in der „Villa Rochsburg“ ist vielfältig. Dieser Tage stellte Carmen Petrus aus Lunzenau mit Gästen Duftspray her. Elke Richter (l.), die eine Seheinschränkung hat, und ihre Tochter Ines Richter nahmen teil.
Ein Workshop mit ätherischen Ölen dient den Gästen der Aura-Pension zum Austausch und dem persönlichen Wohlbefinden. Sie bauen auf die Angebote der Villa – auch auf den Busservice.
Franziska Bernhardt-Muth
Rochsburg
4 min.
„Leser helfen": „Villa" in Rochsburg bringt blinden Gästen Lebensfreude - aber die zwei Hausbusse machen große Probleme
Ein Schachwochenende gab es jetzt erstmals als Angebot in der Aura-Pension „Villa Rochsburg“ als Einrichtung für Menschen mit Blindheit und Seheinschränkung. Gäste und Michaela Mehlhorn als Leiterin des Hauses hatten viel Spaß.
Menschen mit Blindheit und Seheinschränkung können in der Aura-Pension lernen, andere treffen, sich erholen. Auch ein Fahrdienst und Ausflüge werden angeboten - aber wie lange noch?
Franziska Bernhardt-Muth