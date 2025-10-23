"Leser helfen"-Projekte 2024
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 28 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Familie Langer aus Chemnitz
Katja Langer aus Chemnitz ist alleinerziehend. Ihr jüngster Sohn Jakob wurde mit offenem Rücken geboren und ist seither schwer beeinträchtigt. Seit zwei Jahren besucht er die Schule. Der größte Wunsch der Familie ist ein behindertengerechtes Auto.