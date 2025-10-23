"Leser helfen" Familie Langer aus Chemnitz

Chemnitz 5 min.

„Leser helfen“ in Chemnitz: Von Eckenrechnen bis Physiotherapie – ein ganz normaler Schultag in Jakobs Leben

Der Neunjährige lernt an der Entdeckerschule auf dem Terra-Nova-Campus. An der Schule sind Unterricht und medizinische Therapien verzahnt. Und Jakob kommt dabei auch mal richtig aus der Puste.