"Leser helfen"-Projekte 2023
Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke
Hilfe, die ankommt
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Fabian
Der achtjährige Fabian aus Neuensalz wird immer auf Hilfe angewiesen sein. Um möglichst gut in den Familienalltag eingebunden zu sein, soll das Kinderzimmer, welches er mit seinem Bruder nutzt, jetzt auf seine Anforderungen umgestaltet werden.