"Leser helfen"-Projekte 2023

Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke

Hilfe, die ankommt

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Fabian

Der achtjährige Fabian aus Neuensalz wird immer auf Hilfe angewiesen sein. Um möglichst gut in den Familienalltag eingebunden zu sein, soll das Kinderzimmer, welches er mit seinem Bruder nutzt, jetzt auf seine Anforderungen umgestaltet werden.

Plauen
4 min.
„Leser helfen“: Ein ganz normales Kinderzimmer für Fabian
Fabian ist ein lebenslustiger kleiner Junge. In diesem Jahr ist er in die Schule gekommen.
Vor fünf Jahren wurde bei Fabian ein schwerer Gendefekt diagnostiziert. Seitdem ist nichts mehr wie vorher im Leben von Familie Schmidt. Warum ein bisschen Normalität so wichtig ist.
Claudia Bodenschatz
Plauen
5 min.
Leser helfen: Wie Fabians Schicksal Menschen im Vogtland zusammenbringt
Für Fabian, Papa Ronny mit Söhnchen Eddie und Mama Claudia mit Sohn Christian Schmidt (von links) steht Weihnachten 2023 unter einem besonderen Stern.
Für Familie Schmidt steht Weihnachten in diesem Jahr unter einem ganz besonderen Stern. Ihr Schicksal rührte ein Unternehmen im Vogtland jetzt so sehr, dass es eine außergewöhnliche Spende machte.
Claudia Bodenschatz und Nicole Jähn
Neuensalz/​Bobenneukirchen
4 min.
„Leser helfen“ im Vogtland: Der kleine Fabian und seine große Leidenschaft für Schach
Fabian würde sich in seinem Kinderzimmer gern selbstständiger bewegen, dafür müsste das Zimmer aber behindertengerechter ausgestattet sein.
Der siebenjährige Fabian wird nicht mehr gesund. Vor fünf Jahren wurde bei ihm ein schwerer Gendefekt diagnostiziert. Der kleine Junge kämpft sich durchs Leben. Und er hat eine große Leidenschaft.
Claudia Bodenschatz
Plauen
4 min.
„Leser helfen“ im Vogtland: Fabians Alltag mit Gendefekt zwischen Schule und Kinderzimmer
Das gemeinsame Kinderzimmer von Fabian (links) und Christian (rechts) haben die Eltern liebevoll eingerichtet. Doch rollstuhlgerecht ist es für Fabian nicht.
Der Siebenjährige aus Neuensalz meistert sein Leben trotz eines schweren Gendefekts. Dafür zieht die ganze Familie an einem Strang, auch wenn der große Bruder oft zurückstecken muss. Das Kinderzimmer muss beiden Geschwistern gerecht werden.
Claudia Bodenschatz