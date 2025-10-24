"Leser helfen" Fabian

Neuensalz/​Bobenneukirchen 4 min.

„Leser helfen“ im Vogtland: Der kleine Fabian und seine große Leidenschaft für Schach

Der siebenjährige Fabian wird nicht mehr gesund. Vor fünf Jahren wurde bei ihm ein schwerer Gendefekt diagnostiziert. Der kleine Junge kämpft sich durchs Leben. Und er hat eine große Leidenschaft.