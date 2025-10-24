Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Leser helfen"-Projekte 2023

Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke

Hilfe, die ankommt

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Familie Schultz

Familie Schultz aus Chemnitz hat vier Kinder, zwei von ihnen sind schwer beeinträchtigt. Deren Betreuung und Pflege wäre durch ein größeres familiengerechtes Fahrzeug zumindest etwas leichter.

Chemnitz
4 min.
„Leser helfen“: Eine Chemnitzer Familie, zu frühe Geburten, schwere Diagnosen und die Liebe
Das ist Familie Schultz: Christian (40), Oskar (7), Annie (3), Denise (30) Baby Charlotte und Mia (8). Foto: Andreas Seidel
Familie Schultz hat in den vergangenen Jahren viel durchgemacht. Zwei der vier Kinder waren Frühgeburten, Oskar hat das Down-Syndrom, muss mit einer Sonde ernährt werden. Glücklich sind sie dennoch, auch wenn sie ein bisschen Hilfe brauchen, damit es einfacher wird.
Denise Märkisch
1 min.
Jetzt helfen
Hier geht's zum Spendenformular
Chemnitz
4 min.
„Leser helfen“: Die stillen Anfälle der achtjährigen Mia aus Chemnitz
Mia mit ihrem Vater Christian Schultz vor dem Gablenzer Hallenbad.
Zum ersten Mal wird Familie Schultz das Weihnachtsfest zu sechst verbringen. Mittendrin ist Mia, die älteste Tochter. Wegen einer starken Hirnblutung kurz nach der Geburt leidet sie an Epilepsie.
Denise Märkisch
Chemnitz
4 min.
„Leser helfen“ in Chemnitz: Wenn das Baby nicht nach Hause darf
Mia (r.) und Oskar (2. v. l.) kamen beide viele Woche vor dem errechneten Termin auf die Welt.
Familie Schultz hat vier Kinder. Zwei kamen zu früh auf die Welt, Komplikationen und andere Diagnosen folgten. Noch heute kommen den Eltern die Tränen, wenn sie an besonders schwere Zeiten denken.
Denise Märkisch
Chemnitz
4 min.
„Leser helfen“: Warum Oskar das Essen noch lernen muss
Abendbrotzeit für Oskar: Über eine Sonde wird der Junge ernährt. Eine Stunde dauert es, bis die Pumpe die Sondernahrung langsam an ihn abgegeben hat. Seine Mutter Denise Schultz hat immer ein Auge auf ihn.
Der Siebenjährige kam zu früh auf die Welt und erhielt die Diagnose Down-Syndrom. Die Nahrungsaufnahme ist für ihn extrem schwierig, nur über eine Sonde wird er satt. Ein Tag im Leben des kleinen Jungen.
Denise Märkisch