"Leser helfen"-Projekte 2023

Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke

Hilfe, die ankommt

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Kita "Regenbogenland"

263 Kinder betreut die integrative Kita im Zwickauer Stadtteil Eckersbach. So oft es geht, sind die Kinder an der frischen Luft. Der Spiel- und Bolzplatz muss dringend erneuert werden.

Zwickau
4 min.
Kinder vom „Regenbogenland“ in Zwickau-Eckersbach wünschen sich neuen Bolz- und Spielplatz
Die Kinder Liz (6), Leo (5), Lina (6) und Theodor (6) aus der Kita „Regenbogenland“ im Zwickauer Stadtteil Eckersbach verbringen gern Zeit auf dem Bolzplatz. Doch der bräuchte dringend eine Erneuerung.
Holpriger Boden, kaputte Ballfangnetze, beschädigte Banden: Das Spielfeld an der Salutstraße ist in die Jahre gekommen. Reparaturen bringen nichts mehr. Es bedarf einer umfassenden Sanierung.
Thomas Croy
1 min.
Jetzt helfen
Hier geht's zum Spendenformular
Zwickau
3 min.
Stiftung bringt sich mit 3000 Euro in Zwickauer „Leser helfen“-Projekt ein
Vorstand Monika Uhlmann (r.) und Nadja Münzner vom Kuratorium der DRS Stiftung Kinderhilfe auf dem Spielplatzgelände der Kita „Regenbogenland“.
Ein Herzensanliegen: DRH Stiftung Kinderhilfe unterstützt sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche in Sachsen.
Thomas Croy
Zwickau
4 min.
Spielspaß statt Flickenteppich: „Regenbogenland“-Kinder hoffen auf Spenden für ihren Bolzplatz
Engagiert im Elternbeirat: Christian List (38) hofft, dass Sohn Harry (4) mit seinen Freunden bald auf einem sanierten Bolzplatz im Garten der Eckersbacher Kita „Regenbogenland“ spielen kann.
Für die Kita „Regenbogenland“ in Zwickau-Eckersbach wäre es das schönste Geschenk zum 40-jährigen Bestehen. Für ihr ehrgeiziges Kleinspielfeld-Projekt ist sie jedoch auf Unterstützung angewiesen.
Thomas Croy