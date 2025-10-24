"Leser helfen"-Projekte 2023
Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke
Hilfe, die ankommt
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Kita "Regenbogenland"
263 Kinder betreut die integrative Kita im Zwickauer Stadtteil Eckersbach. So oft es geht, sind die Kinder an der frischen Luft. Der Spiel- und Bolzplatz muss dringend erneuert werden.