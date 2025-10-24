Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
"Leser helfen"-Projekte 2023

Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke

Hilfe, die ankommt

Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.

"Leser helfen" Romy Carolus

Nach einem Unfall sitzt Romy Carolus aus Halsbrücke im Rollstuhl. Um ihren Alltag etwas zu erleichtern, soll das Bad in ihrem Haus behindertengerecht umgebaut werden.

Halsbrücke
4 min.
„Leser helfen“ in Halsbrücke: Romy Carolus braucht nach Unfall Hilfe
Romy Carolus aus Halsbrücke ist nach einem Unfall auf den Rollstuhl angewiesen und benötigt dafür ein größeres Bad. „Freie Presse“-Leser können helfen, dass es umgebaut werden kann.
Ein Autounfall hat Romy Carolus Leben auf den Kopf gestellt. Sie ist auf den Rollstuhl angewiesen. Um ihr ihren Alltag zu erleichtern, soll das Bad in ihrem Haus behindertengerecht umgebaut werden. „Freie Presse“-Leser können dabei helfen.
Manuel Niemann
1 min.
Halsbrücke
4 min.
„Leser helfen“ in Halsbrücke und die Sehnsucht nach einem Fest wie früher
Das Leben von Romy Carolus – hier mit ihrem Hund Odin – hat ein Auffahrunfall völlig verändert. Therapien und eine OP brachten keine Linderung ihrer Schmerzen, inzwischen ist sie auf starke Medikamente angewiesen. Das Haus der Familie in Halsbrücke soll mit Hilfe der „Freie Presse“-Leser behindertengerechter umgebaut werden.
Ein Autounfall hat das Leben von Romy Carolus auf den Kopf gestellt. Freunde wandten sich ab, aber sie fand auch neuen Halt. „Freie Presse“-Leser können die junge Mutter aus Halsbrücke unterstützen.
Steffen Jankowski
Halsbrücke/​Freiberg
5 min.
„Leser helfen“ in Halsbrücke: Wie die Tafel Freiberg für Romy Carolus zum Rettungsanker wurde
Das Bad von Romy Carolus ist gerade einmal fünf Quadratmeter groß und bietet kaum Platz für ihren Rollstuhl. „Freie Presse“-Leser können ihr helfen, es zu vergrößern und barrierefrei zu machen.
Ein Autounfall hat das Leben von Romy Carolus auf den Kopf gestellt. Hilfe erhielt sie von unerwarteter Seite aus Freiberg. Auch „Freie Presse“-Leser können die Mutter aus Halsbrücke unterstützen.
Manuel Niemann
Halsbrücke
4 min.
„Leser helfen“ in Halsbrücke: Wie zwei kranke Katzen eine tiefe Freundschaft stifteten
Freundinnen dank Samtpfoten: Romy Carolus (l.) und Tina Ruppert mit ihren Britisch-Kurzhaar-Katzen Keks, Amy und Sammy (von links).
Ein Autounfall hat das Leben von Romy Carolus auf den Kopf gestellt. Freunde wandten sich ab, aber sie fand auch neuen Halt. „Freie Presse“-Leser können die junge Mutter aus Halsbrücke unterstützen.
Manuel Niemann