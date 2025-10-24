Halsbrücke 4 min.

„Leser helfen“ in Halsbrücke und die Sehnsucht nach einem Fest wie früher

Ein Autounfall hat das Leben von Romy Carolus auf den Kopf gestellt. Freunde wandten sich ab, aber sie fand auch neuen Halt. „Freie Presse“-Leser können die junge Mutter aus Halsbrücke unterstützen.