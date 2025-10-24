"Leser helfen"-Projekte 2023
Fotos: Ellen Liebner, Hendrik Jattke
Hilfe, die ankommt
Der Verein "Leser helfen" hat in den zurückliegenden 27 Jahren mehr als 200 Hilfsprojekte in der Region unterstützt. Erfahren Sie hier die Details zu den diesjährigen Projekten. Einen Überblick über alle Projekte finden Sie hier.
"Leser helfen" Romy Carolus
Nach einem Unfall sitzt Romy Carolus aus Halsbrücke im Rollstuhl. Um ihren Alltag etwas zu erleichtern, soll das Bad in ihrem Haus behindertengerecht umgebaut werden.